Чем чаще всего болеют российские туристы

В новогодние каникулы 2021 года почти половина случаев заболеваний среди путешественников пришлась на Россию, поскольку большая часть россиян за границу не выезжали. А в 2020 году туристы чаще всего обращались за медицинской помощью в Таиланде, России, Индонезии и Турции, выяснила СК “Сбербанк страхование”.

Во время поездок на отдых россияне чаще всего обращаются к врачам с симптомами ОРВИ и простуды — насморком, кашлем, повышенной температурой. На них приходится около 40% страховых случаев. За ОРВИ с большим отрывом следуют травмы и переломы (17,5%) и кишечные инфекции (13%). Коронавирус настигает путешественников значительно реже, на него приходится менее 1% страховых случаев. Так, с начала 2021 года диагноз COVID подтвердился только у шести туристов, посетивших Таиланд, Германию, Египет и Италию.

В прошлом году российские туристы больше всего болели в Таиланде — на эту страну пришлось почти 42% страховых случаев, произошедших с клиентами “Сбербанк страхования”.

К российским врачам (покрытие территории РФ входит в программу страхования выезжающих за рубеж) в 2020 году обратись 15% путешественников, наша страна была на втором месте в рейтинге стран с самым большим количеством страховых случаев. Третье место в 2020 году заняла Индонезия (8% от общего количества обращений), четвертое — Турция (6%), пятое — Вьетнам (4%). В топ-10 стран, где россияне обращались к врачам чаще всего, также вошли Индия, ОАЭ, Испания, США, Украина, Италия, Шриланка, Австрия, Полинезия и Германия.

— В новогодние каникулы 2021 года рейтинг стран, в которых чаще всего болеют российские путешественники, изменился. Так, почти половина (44%) обращений пришлась на Россию — в первую очередь из-за того, что большинство людей сейчас предпочитает путешествовать по родной стране. Из топ-5 также выпал Таиланд, где российских туристов сейчас немного, поскольку при въезде в страну необходимо пройти двухнедельный карантин. По 10% страховых случаев в 2021 году пришлось на Индонезию и Турцию, 8% — на Танзанию (авиасообщение с ней открыто одним из первых) и около 7% — на ОАЭ. На компенсацию медицинских расходов обычно приходится около 90% выплат по программе страхования путешественников. Также «Сбербанк страхование» возмещает непредвиденные расходы в поездках, расходы в связи с потерей багажа, задержкой рейса и отменой путешествия, — Елена Кошелева, директор проектов СК "Сбербанк страхование".

Программа страхования путешественников компании «Сбербанк страхование» действует как за рубежом, так и в России. Страховой полис предусматривает компенсацию медицинских расходов при различных заболеваниях, в том числе вирусных. Также страхуются риски потери багажа, задержки рейса и отмены поездки. В августе 2020 года был запущен сервис моментальных страховых выплат при задержке вылета более чем на четыре часа, компенсацию туристы могут получить прямо в аэропорту. Приобрести полис можно дистанционно — в СберОнлайн и на сайте «Сбербанк страхования», а также во всех отделениях Сбербанка.