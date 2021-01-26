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Больницы Братска вернулись к работе в штатном режиме

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«Братская студия телевидения» сообщила, что местные горбольницы вернулись к работе в штатном режиме.

«Наши лечебные учреждения планово перешли в новый режим своей работы, произвели заключительные дезинфекции во всех отделениях и работают сегодня для оказания помощи любой заболеваемости, любых болезней, любых диагнозов жителей города Братска и не только», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Братска по социальным вопросам Марины Зубаковой.

Такое решение было принято потому, что за две недели в Братске число пациентов в госпиталях с диагнозом COVID-19 снизилось на 40 человек. Сейчас в медучреждениях с инфекцией борются 240 местных жителей.

В режиме госпиталей для лечения больных COVID-19 по-прежнему будут работать Братская районная больница, «Медицинский центр помощи и спасения», а также предусмотрены отдельные палаты в санатории Юбилейный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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