ПСБ: аэропорт «Домодедово» размещает евробонды

Аэропорт «Домодедово» (Ba1/-/BB) планирует открыть книгу заявок на 7-летние евробонды в долларах 28 января.

Средства от размещения будут направлены на выкуп в полном объеме короткого выпуска DME-21 (350 млн. долл.) и выкуп до 50% объема выпуска DME-23 (150 из 300 млн. долл.).

НАШЕ МНЕНИЕ: Если ориентироваться на выпуск DME-23, остающийся в обращении, доходность новых евробондов при аналогичной кредитной премии к суверенной кривой (290-300 б.п.) будет находится на отметке ~5% годовых. Вместе с тем, учитывая непростое финансовое положение авиаотрасли из-за пандемии, премия за удлинение долга может составить до 50 б.п. В результате, при размещении нового выпуска рекомендуем ориентироваться на доходность от 5,5% годовых.