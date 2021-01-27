ПСБ: аэропорт «Домодедово» размещает евробонды

Аэропорт «Домодедово» (Ba1/-/BB) планирует открыть книгу заявок на 7-летние евробонды в долларах 28 января.
Средства от размещения будут направлены на выкуп в полном объеме короткого выпуска DME-21 (350 млн. долл.) и выкуп до 50% объема выпуска DME-23 (150 из 300 млн. долл.).
НАШЕ МНЕНИЕ: Если ориентироваться на выпуск DME-23, остающийся в обращении, доходность новых евробондов при аналогичной кредитной премии к суверенной кривой (290-300 б.п.) будет находится на отметке ~5% годовых. Вместе с тем, учитывая непростое финансовое положение авиаотрасли из-за пандемии, премия за удлинение долга может составить до 50 б.п. В результате, при размещении нового выпуска рекомендуем ориентироваться на доходность от 5,5% годовых.
На фоне падения, пассажиропотока Домодедово за 9 мес. 2020 г. на 42%, аэропорт получил убыток в размере 10,4 млрд руб. по МСФО за данный период. Выручка упала на 45% - до 15,5 млрд руб., показатель чистый долг / EBITDA вырос до 6,8х.
Дмитрий Грицкевич
Управляющий по анализу банковского и финансового рынка
Центр аналитики и экспертизы
Дирекция стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"