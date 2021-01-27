Иркутская область получит 40 млн рублей на создание спортивных комплексов

Председатель правительства России Михаил Мишустин уже подписал распоряжение.

Новые спортивные площадки и футбольные поля оборудуют в Тайшете и Балаганске. Там установят современные гимнастические снаряды, спортинвентарь, силовые тренажёры.

Комплексы будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

– В прошлом году мы уже устанавливали такие площадки. Они есть в Братске и Киренске. Закупили оборудование для Усть-Кута. Знаю, что комплексы очень востребованы у детей и взрослых. Сделаем всё, чтобы в регионе становилось больше этих объектов, – сообщил Игорь Кобзев в своем Instagram.

Напомним, в 2020 году в Иркутской области по проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» построили пять объектов спорта, в том числе за счет средств федерального бюджета. В настоящее время идёт приемка физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Урик Иркутского района. Практически завершено строительство плавательного бассейна в Усть-Куте. В высокой степени готовности ФОК в поселке Большой Луг Шелеховского района. Также продолжается строительство ФОКа в поселке Усть-Уда и спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинское.