Новости

Иркутская область получит 40 млн рублей на создание спортивных комплексов

Председатель правительства России Михаил Мишустин уже подписал распоряжение.

Новые спортивные площадки и футбольные поля оборудуют в Тайшете и Балаганске. Там установят современные гимнастические снаряды, спортинвентарь, силовые тренажёры.

Комплексы будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

– В прошлом году мы уже устанавливали такие площадки. Они есть в Братске и Киренске. Закупили оборудование для Усть-Кута. Знаю, что комплексы очень востребованы у детей и взрослых. Сделаем всё, чтобы в регионе становилось больше этих объектов, – сообщил Игорь Кобзев в своем Instagram.

Напомним, в 2020 году в Иркутской области по проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» построили пять объектов спорта, в том числе за счет средств федерального бюджета. В настоящее время идёт приемка физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Урик Иркутского района. Практически завершено строительство плавательного бассейна в Усть-Куте. В высокой степени готовности ФОК в поселке Большой Луг Шелеховского района. Также продолжается строительство ФОКа в поселке Усть-Уда и спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинское.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Минздрав: У переболевших коронавирусом иммунитет держится в течение 7-8 месяцев
В России пока не будут прививать от коронавируса иностранцев
Саунам, соляриям и СПА-салонам Приангарья разрешили работать без ограничений по времени
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании