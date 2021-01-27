Газификацию Приангарья обсудили Игорь Кобзев и зампред Газпрома Олег Аксютин

В среднем по России уровень газификации достигает 70%, а в Иркутской области он меньше 10%, сообщают в областной администрации.

– Сегодня в Иркутской области реализуется очень важный инвестиционный проект – это обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Работы идут полным ходом и ведутся в рамках тех графиков и планов, которые были обозначены «Газпромом», – отметил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

По словам губернатора Иркутской области, повысить уровень газификации Иркутской области можно при решении вопроса поставки газа с Ковыктинского месторождения для реализации проектов по созданию газохимического комплекса, обеспечению потребности в газе предприятий промышленности и энергетики региона.

– Кроме того, у нас есть поручение Президента Российской Федерации от 6 апреля 2016 года в адрес ПАО «Газпром» по оказанию поддержки Правительству Иркутской области в строительстве газопровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск», - сказал Игорь Кобзев.

В рамках рабочего визита делегации ПАО «Газпром» в Иркутскую область запланировано посещение Ковыктинского газоконденсатного месторождения.