Более 18 тысяч заказных электронных писем отправила Почта России жителям Приангарья

Новый сервис доступен жителям Приангарья с января 2020 года, сообщают в пресс-службе Почты России.

Подключиться к онлайн сервису электронных заказных писем можно на сайте zakaznoe.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России, через портал «Госуслуг» или в банковском приложении «Сбербанк Онлайн». Указать свое полное имя, номер мобильного телефона и адрес проживания.

После этого письма начнут приходить в электронном формате, идти за ними в почтовое отделение не придется. Уведомления о новой корреспонденции поступят на мобильный телефон или на e-mail, а сами письма в любой момент можно будет прочитать в личном кабинете пользователя.

Сервис чтения электронных заказных писем доступен всем пользователям смартфонов на базе IOS и Android, у которых установлено мобильное приложение Почты России.

Если клиент зарегистрировался и получил электронное письмо, бумажное уже не придет. Подключение к сервису абсолютно бесплатно и не является обязательным – жители Иркутской области вправе выбирать, каким способом получать адресованные им документы.