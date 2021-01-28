Работодатели Иркутской области не требуют теста на антитела

Служба исследований hh.ru выяснила, что 12% компаний проводят тестирование, но выборочно.

При этом среди тех, кто не проходил тестирование на работе, больше всего представителей из сферы IT (68%), а чаще других проходят эту процедуру тестирования на работе представители «Медицины и фармацевтики» (42% подтвердили, что тестирование обязательно для сотрудников компании).

Обычно работодатель берет на себя расходы на проведение тестов для работающих сотрудников (87% участников опроса подтвердили это), и только 13% соискателей сообщили, что работодатель обязал их сделать все за свой счет.

Как правило, тест проводится однократно и больше не планируется, об этом сообщают 28% респондентов, кто ходит на работу, и чьи работодатели тестирует сотрудников. 20% участников опроса подтвердили, что тестирование проводится ежемесячно.

Анализ предложений о работе на hh.ru по Иркутской области показывает, что при трудоустройстве крайне редко просят предоставить тест на антитела или на COVID 19. Например, за период декабрь 2020 -январь 2021 гг. не нашлось ни одной вакансии с такими требованиями.

Несмотря на то, что доля компаний, где проводится тестирование на антитела и COVID-19 очень мала, там, где оно есть, чаще всего сами работодатели организуют и оплачивают эту процедуру. Так, за последние два месяца в Иркутской области было опубликовано около двадцати вакансий, в которых упоминается тестирование. Чаще всего компании обещают, что «при необходимости мы проводим бесплатное теcтирование на COVID-19». Больше других тестирование сотрудников проводят компании из сферы «Продажи», «IT, телеком», а также часто эта процедура организуется для вахтовых сотрудников.

Любопытно, что пандемия стала поводом для появления новых позиций в компаниях, например, в Иркутской области ищут «Специалиста по охране здоровья», в обязанности которого входит организация тестирования на COVID-19, отслеживание и интерпретация результатов, работа с поставщиками для закупки тестов и расходных материалов. А также контроль лечения и выздоровление, сотрудников, перенесших коронавирусную инфекцию.

Есть и казусные истории, как борьба с COVID-19, влияет на задачи сотрудников, например, одна из компаний в Сибири ищет «мастера-дезинфектора», в перечень задач которого входит «проведение обработки от насекомых, грызунов, COVID-19».

Также при трудоустройстве медиков в регионе иногда требуется «повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19».

«Пока мы видим, что работодатели не так часто считают необходимым тестирование сотрудников, и редко требуют наличия справки на антитела при приеме на работу, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко, - Но те, кто понимает важность мониторинга здоровья сотрудников, обычно берут на себя затраты на его проведение. Не всегда это тестирование, в последнее время в предложениях о работе стало появляться страхование сотрудников от COVID-19».