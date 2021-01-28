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Сбер инвестирует 35 млрд рублей в Goods.ru

Доля банка может составить 85% компании, сообщает РБК.

Другой совладелец «М.Видео-Эльдорадо» сохранит за собой 10%, а 5% останется у основателя маркетплейса Goods.ru Александра Тынкована. Планируется, что все стороны будут представлены в совете директоров Goods.ru.

«Стороны планируют заключить обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России», — говорится в сообщении группы.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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