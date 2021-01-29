В Приангарье появилось 240 памятников

За прошедший год в реестр ЕГРН внесли сведения почти о 240 памятниках культуры, сообщают в Кадастровой палате области.
Это религиозные сооружения, образовательные учреждения, здания музеев, дворянских и купеческих усадеб, а также построенные купцами доходные дома, уникальные архитектурные ансамбли и так далее.
В их числе:
- Застройка вдоль улицы Карла Маркса,
- Николо-Иннокентьевская, Троицкая, Неокесарийская, Крестовоздвиженская, Покровская церкви, церковь Михаила Архангела,
- Синагога, мусульманская мечеть и Польский костел,
- Здание краеведческого музея,
- Бывшее здание Дворянского собрания (филиала ТЮЗа),
- Девичий институт Восточной Сибири (один из корпусов ИГУ),
- Ремесленное училище Н.П. Трапезникова,
- Воскресенско-Крестовоздвиженского училище (Дом Дружбы),
- Школы фельдшериц Кузнецовской больницы (Иркутский базовый медицинский колледж),
- Бани Курбатова и Русанова,
- Усадьба Рассушина,
- Александровский централ,
- Дом офицеров,
- Гостиница «Коммерческое подворье»,
- Военный госпиталь.
В середине декабря прошлого года 40 зданий в Иркутске включили в реестр памятников истории и культуры народов. Среди них комплекс жилых домов в первом посёлке ГЭС на улице Безбокова, дома, расположенные в центре города – на улицах Свердлова, Чехова, Фурье, Богдана Хмельницкого.
В Иркутской области находится более четырёх тысяч выявленных объектов культурного наследия. Их категория не определена. В соответствии с федеральным законодательством, для каждого объекта необходимо провести историко-культурную экспертизу. Если эксперт даст положительное заключение, то объект будет включён в реестр культурного наследия федерального, регионального или местного значения. При отрицательном заключении объект может быть исключён из списка выявленных объектов.