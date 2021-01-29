В Приангарье появилось 240 памятников

За прошедший год в реестр ЕГРН внесли сведения почти о 240 памятниках культуры, сообщают в Кадастровой палате области.

Это религиозные сооружения, образовательные учреждения, здания музеев, дворянских и купеческих усадеб, а также построенные купцами доходные дома, уникальные архитектурные ансамбли и так далее.

В их числе:

Застройка вдоль улицы Карла Маркса,

Николо-Иннокентьевская, Троицкая, Неокесарийская, Крестовоздвиженская, Покровская церкви, церковь Михаила Архангела,

Синагога, мусульманская мечеть и Польский костел,

Здание краеведческого музея,

Бывшее здание Дворянского собрания (филиала ТЮЗа),

Девичий институт Восточной Сибири (один из корпусов ИГУ),

Ремесленное училище Н.П. Трапезникова,

Воскресенско-Крестовоздвиженского училище (Дом Дружбы),

Школы фельдшериц Кузнецовской больницы (Иркутский базовый медицинский колледж),

Бани Курбатова и Русанова,

Усадьба Рассушина,

Александровский централ,

Дом офицеров,

Гостиница «Коммерческое подворье»,

Военный госпиталь.

В середине декабря прошлого года 40 зданий в Иркутске включили в реестр памятников истории и культуры народов. Среди них комплекс жилых домов в первом посёлке ГЭС на улице Безбокова, дома, расположенные в центре города – на улицах Свердлова, Чехова, Фурье, Богдана Хмельницкого.

В Иркутской области находится более четырёх тысяч выявленных объектов культурного наследия. Их категория не определена. В соответствии с федеральным законодательством, для каждого объекта необходимо провести историко-культурную экспертизу. Если эксперт даст положительное заключение, то объект будет включён в реестр культурного наследия федерального, регионального или местного значения. При отрицательном заключении объект может быть исключён из списка выявленных объектов.