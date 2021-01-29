Борис Говорин: Мазутные и угольные котельные нужно заменить газом

Экс-губернатор Приангарья напомнил Заксобранию области о губительном влиянии ТЭЦ на Байкал.

Учеными доказано негативное влияние ТЭЦ угольных и мазутных, которые расположены вблизи Байкала, включая город Иркутск.

В среднем по России уровень газификации достигает 70%, а в Иркутской области он меньше 10%.

– Мне представляется крайне важным сейчас, чтобы региональная власть озаботилась взаимодействием с Газпромом. Вы знаете реакцию президента на договоренности о газификации Монголии и ускоренной газификации российских регионов до 2024 года. Поэтому нам необходимо, чтобы при реализации поручений президента учитывался перевод мазутных и угольных котельных Иркутской области и Бурятии на газ, – сказал Говорин.

Недавно губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и зампред Газпрома Олег Аксютин обсудили вопрос газификации региона. По словам губернатора, повысить уровень газификации Иркутской области можно при решении вопроса поставки газа с Ковыктинского месторождения для реализации проектов по созданию газохимического комплекса, обеспечению потребности в газе предприятий промышленности и энергетики региона.

Напомним, Борис Александрович Говорин почётный профессор ИГУ, почётный гражданин города Иркутска, Иркутской области. Академик РАЕН. Был мэром Иркутска с 1994 по 1997 год и губернатором Иркутской области с 1997 по 2005 год.