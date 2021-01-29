Интернет-трафик Иркутского района увеличился в 2,5 раза

МТС составила рейтинг мобильного трафика жилых районов пригорода Иркутска.

– Пока горожане пережидали морозы по домам и активно серфили в сети, мы проанализировали итоги нашей масштабной стройки в Иркутском районе и сравнили январский интернет-трафик в пригороде с трафиком аналогичного периода прошлого года, – говорит директор МТС Иркутской области в своем Instagram.

Лидер по приросту - микрорайон Современник в поселке Дзержинск. На втором месте – жилой район Парковый в поселке Новолисиха на 14 км Байкальского тракта. Интересно, что здесь самым качающим днем стало 7 января. Полагаю, что праздновать Рождество иркутяне ездят к друзьям в Парковый, а не наоборот. Обстановка и инфраструктура располагает. Замыкает тройку Микрорайон Березовый в поселке Маркова. Тут не удивлен, Березовый уже давно в числе лидеров по передачи данных. Также прирост интернет-трафика зафиксирован в садоводствах по Мельничной Пади и по Голоусненскому тракту.