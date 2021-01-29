Иркутская область направит 2 млрд рублей на благоустройство

Местные бюджеты также будут софинансировать благоустройство – на эти цели предусмотрено 86,8 млн рублей, сообщают в областной администрации.

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта сообщили, что для благоустройства определено 260 территорий: 161 двор и 99 общественных пространств. Муниципальные контракты на выполнение работ 2021 года уже заключены на 95%.

Также с Минстроем России заключены соглашения на предоставление федеральной премии проектам-победителям IV Всероссийского конкурса малых городов, итоги которого были подведены 1 сентября 2020 года.

Из семи проектов, которые подали муниципальные образования Иркутской области, пять стали победителями. Это проекты из Усолья-Сибирского, Тайшета, Нижнеудинска, Байкальска и Киренска. По всем проектам ведется разработка проектной документации, завершение этой работы должно состояться к 1 февраля. Срок заключения контрактов определён до 15 апреля. На реализацию проектов-победителей будет направлено более 900 млн рублей из разных источников финансирования.

В 2020 году ярким примером синхронизации мероприятий по благоустройству с другими «смежными» работами – ремонтом дорог, фасадов многоквартирных домов, инженерных сетей и социальных объектов – стал проект «ТулунИЯ». В 2021 году объединит усилия всех заинтересованных сторон и разных государственных программ нижнеудинский проект «Благоустройство парка городского Дворца культуры и набережной реки Застрянка». На реализацию проекта в городе, пострадавшем от наводнения 2019 года, предполагается выделить 374,9 млн рублей.