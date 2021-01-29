Сбербанк запустил для бизнеса с новыми безрисковыми индикаторами в иностранных валютах вместо LIBOR

Сбербанк предложил клиентам широкий круг инструментов на два основных новых индикатора — SOFR и €STR и планирует в I квартале текущего года расширить линейку на все безрисковые индикаторы. О об этом объявил старший вице-президент Сбербанка на конференции «Как подготовиться к отмене ставки LIBOR и переходу на безрисковые индикаторы?», которая прошла 28 января в онлайн-формате.

В результате международной реформы индикаторов процентных ставок наиболее популярные индикаторы семейства LIBOR в основных иностранных валютах прекратят существование. LIBOR нельзя будет использовать в кредитных и деривативных сделках с плавающими ставками после 2021 года.

Сбербанк начал готовиться к реформе LIBOR еще в 2019 году. Была проведена оценка всех сделок с использованием LIBOR, утверждены перечень альтернативных индикаторов и план мероприятий по отказу от LIBOR и переходу на безрисковые индикаторы (для сделок в долларах — индикатор SOFR, для евро — €STR, для фунтов — SONIA и т.д.). Заблаговременная подготовка позволила уже сейчас быть готовыми работать по новым правилам, обеспечивая плавный переход клиентов банка на новые индикаторы.

Ставка LIBOR была основным индикатором процентных ставок более тридцати лет, а общий объём контрактов, привязанных к ней, оценивается более чем в 400 трлн долларов США. Несмотря на свою востребованность, у LIBOR есть недостатки и это подтолкнуло финансовые рынки к проведению масштабной реформы по замене эталонных индикаторов на новые безрисковые ставки.

Андрей Шеметов, старший вице-президент Сбербанка:

– Сбербанк уже запустил продукты для корпоративных клиентов с новым безрисковым индикатором SOFR вместо LIBOR для сделок в долларах. Процесс перехода будет постепенным, до середины 2021 года мы ещё будем предлагать клиентам кредиты и деривативы как с LIBOR, так и с безрисковыми индикаторами.

Вице-президент Сбербанка, директор казначейства Алексей Лякин отметил, что новые безрисковые индикаторы имеют существенное преимущество для клиентов — они более стабильны и предсказуемы по сравнению с LIBOR. Во-первых, ими нельзя манипулировать, так как они рассчитываются по реальным сделкам, а не по индикативным котировкам, как LIBOR, во-вторых, они не содержат премию за кредитный риск банков-контрибьюторов и премию за срочность, в-третьих, они непосредственно связаны с денежно-кредитной политикой центральных банков.

Борис Шерайзин, старший управляющий директор по торговым операциям на глобальных рынках Сбербанка, выступая на конференции подчеркнул, что глобальная реформа индикаторов уже запущена, переход на новые индикаторы идет медленнее, чем изначально планировалось. Он также отметил, что сроки сдвигаются, а ликвидность рынка новых индексов в десятки раз меньше, чем привычных нам, однако, переход неизбежен, и к нему необходимо быть готовым.