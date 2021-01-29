Состоялась встреча представителей банка «Солидарность» и генерального консула республики Таджикистан в г. Екатеринбурге

27 января 2021 года Заместитель Председателя Правления Банка «Солидарность» Ибодулло Саидмурадов и управляющая филиалом «Уральский» Ксения Красовская встретились с Генеральным консулом Республики Таджикистан в г. Екатеринбурге - Зафаром Сайидзодой.

Встреча состоялась сразу после конференции, посвященной актуальным проблемам гармоничной интеграции трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана в социально--экономическую и духовно-культурную жизнь российского общества.

В рамках обстоятельного и конструктивного диалога Генеральный консул и представители Банка обсудили основные направления и формы двустороннего сотрудничества с целью содействия улучшению условий жизнедеятельности таджикистанских трудовых мигрантов в уральском регионе. Основное внимание на встрече было уделено вопросам обеспечения максимальной доступности трудовым мигрантам таких финансовых продуктов Банка «Солидарность», как банковские переводы, банковские карты, депозиты, счета и платежи, иностранная валюта, ипотечное и потребительское кредитование, интернет-банкинг, а также страхование.