«Пузырь» или нет? Мнения о рынке недвижимости расходятся

По итогам первого в 2021 г. заседания и первого после смены американской администрации ФРС США ожидаемо сохранила свою монетарную политику без изменений как в части коридора процентных ставок на уровне 0,0-0,25%, так и в части объемов покупок активов на баланс центрального банка.

При этом во время итоговой пресс-конференции глава ФРС Дж. Пауэлл дал разъяснение о вероятных действиях ФРС в связи с возможным всплеском инфляции и наблюдаемым быстрым ростом рынка жилья. Во-первых, ФРС ожидает всплеск инфляции из-за роста экономической активности в США по мере вакцинации населения и снятия эпидемиологических ограничений. Однако будет рассматривать его как явление вызванное разовыми факторами, а не как изменение долгосрочных тенденций, и не планирует реагировать на него корректировкой текущих мер монетарной политики, предпочитая занять выжидательную позицию. Во-вторых, в отношении рынка жилья ФРС также сохраняет спокойствие, полагая, что всплеск спроса на рынке жилья вызван разовым фактором пандемии. Пандемия увеличивает спрос на жилье для миллионов людей из-за организации удаленной работы, что часто требует большей площади, дополнительного жилья или изменения места жительства. Таким образом и в этом вопросе ФРС предпочитает подождать, чтобы оценить развитие ситуации.

Позиция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая ранее выражала озабоченность резким ростом цен и возможностью образования «пузырей» на рынке недвижимости в России, отличается от мнения главы ФРС в отношении рынка недвижимости США, обращает внимание Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

– При этом и рост цен на недвижимость в России существенно более выраженный: по данным Дом.РФ на конец 2020 г, рост цен на первичном рынке составил 33% г/г по сравнению с увеличением цен на жилье на 11% г/г в ноябре в США. Однако обеспокоенность происходящей на рынке жилья динамикой не случайна: наблюдаемый в США рост цен и объем продаж на вторичном рынке жилья уже превысили показатели, наблюдавшиеся во время бума на рынке жилой недвижимости, предшествовавшего ипотечному кризису в 2007/2008 г., который в итоге стал первопричиной мирового финансового кризиса.