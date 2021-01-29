В Иркутской области с общепита снимают ограничения

Теперь заведения смогут принимать посетителей после 23:00, сообщают в областной администрации.

При этом кафе и рестораны по-прежнему будут обязаны соблюдать санитарные требования, связанные с угрозой распространения COVID-19.

Еще в декабре 2020 года Байкальская ассоциация рестораторов и отельеров направила губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву обращение, в котором предложила снять введенные из-за коронавируса запреты на работу заведений общепита региона.

Кроме того, в декабре Роспотребнадзор предоставил данные, в каких местах иркутяне чаще всего заражались коронавирусом. Заведения общественного питания и спорта не входили в их число.