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В Иркутской области с общепита снимают ограничения

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Теперь заведения смогут принимать посетителей после 23:00, сообщают в областной администрации.

При этом кафе и рестораны по-прежнему будут обязаны соблюдать санитарные требования, связанные с угрозой распространения COVID-19.  

Еще в декабре 2020 года Байкальская ассоциация рестораторов и отельеров направила губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву обращение, в котором предложила снять введенные из-за коронавируса запреты на работу заведений общепита региона.

Кроме того, в декабре Роспотребнадзор предоставил данные, в каких местах иркутяне чаще всего заражались коронавирусом. Заведения общественного питания и спорта не входили в их число.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутской области с общепита снимают ограничения
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