Кафе в Ленинском районе нарушало ограничительные меры

Основанием для этого послужила информация от жителей Иркутска, сообщают в администрации области.

В ходе проверок информация подтвердилась: заведение принимало посетителей после 23:00. В этом же заведении было выявлено и другое нарушение – продажа алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов. В отношении нарушителя возбуждено административное производство.

Всего в период с 9 апреля 2020 года по 29 января 2021 года служба проверила 5264 объектов потребительского рынка. Из них предприятий торговли – 3894, общественного питания – 1218, бытового обслуживания – 145, пунктов приема металлолома – семь.

Недавно стало известно о возможном снятии ограничений. При этом кафе и рестораны по-прежнему будут обязаны соблюдать санитарные требования, связанные с угрозой распространения COVID-19.

Еще в декабре 2020 года Байкальская ассоциация рестораторов и отельеров направила губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву обращение, в котором предложила снять введенные из-за коронавируса запреты на работу заведений общепита региона.