Лидерство доллара под угрозой?

Страны, против которых США ввели экономические санкции, снижают долю доллара в торговых межгосударственных расчетах. Это ослабляет лидерство доллара в мировой экономике, сообщается в обзоре исследовательской службы конгресса США. В первую очередь это касается расчетов России, Ирана и Венесуэлы с торговыми партнерами из Европы, Америки и Азии. Вместо доллара все чаще используется евро, юань, а в странах ЕАЭС, БРИКС – рубль и местные валюты.

Несколько лет назад Россия провозгласила программу отказа от доллара. Решение было вынужденным из-за санкционных рисков. Прежде всего, это касалось внешней торговли. Расчеты с Евросоюзом Россия решила перевести на евро, с Китаем на юань, со странами СНГ на российский рубль. И в этом отношении был достигнут определенный прогресс. Рассматривается возможность перевода на рубль и лиру внешней торговли Российской Федерации и Турции. Частично на рубль переведен российский оборонный экспорт.

Конечно, пока статусу доллара США как резервной валюте ничего не угрожает, вес России и стран СНГ, а также Ирана и Венесуэлы в глобальной экономике не очень велик. Однако тренд не в пользу США. И создал его бывший президент Дональд Трамп своей бездумной санкционной политикой. Сейчас рынки надеются, что при Байдене экономическая линия должна быть более разумной.

Вместе с тем, есть точка зрения, что в итоге доллар США потеряет свой статус, и мир распадется на несколько валютных зон. Например, США введут единую валюту для США, Канады и Мексики. Естественно, это возможно только в случае глобальных экономических и/или политических изменений, таких как распад Советского Союза или Вторая мировая война. Будет это или нет – сказать сложно. К миру американского доллара мы все привыкли. И до Трампа он устраивал всех. Не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Хотя, конечно, пандемия COVID-19 показала, что постсоветская промышленная экономика России намного более устойчива, чем кажется на первый взгляд.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»