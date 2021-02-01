Российский рубль – токсичная валюта

Деловая пресса пишет, что проект общего валютного пространства между Россией и Беларусью снова был вынесен на обсуждение после того, как Кремль бросил белорусским властям «спасательный круг» на $1,5 млрд.

О необходимости «теснее интегрироваться» в рамках союзного государства и «реализовывать весь потенциал союзного договора» заявил в интервью российским СМИ зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Речь идет об интеграции «вплоть до единой валюты», подчеркнул он, добавив, что «интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет».

Идея единой евразийской валюты была выдвинута первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым еще в 1994 году. В 2012 году аналитическая служба «Альпари» даже дала ей название «алтын», которое достаточно прочно закрепилось в прессе. О переходе Беларуси на российский рубль говорят, сколько я себя помню. Даже называлась дата — 1 января 2005 года. Вместе с тем, подписанная в сентябре 2019 года дорожная карта развития союзного государства Россия – Беларусь проект единой валюты не упоминала.

При этом, насколько я понимаю, Александр Лукашенко, говоря о единой валюте, имеет ввиду наднациональную денежную единицу, такой евразийский евро, а Москва говорит о современном российском рубле. Последний, на самом деле, не очень смотрится в контексте евразийской интеграции. Валюта слабая и волатильная. Решать проблемы бюджетного дефицита за счет ослабления рубля – стандартный ход для российских монетарных властей. Многие помнят девальвацию 2014 года.

История рубля также не впечатляет. Курс доллара на 1 января 1998 года, когда состоялась деноминация, ЦБ РФ установил на отметке 5,96. Сейчас за доллар США дают 75-76 российских рублей. То есть российский рубль обесценился более чем в десять раз. За 1992-1997 курс постсоветского российского рубля упал со 100 до почти 6000 руб. за доллар. В общем, российский рубль — это очень грустная история, токсичная валюта, с серьезными репутационными рисками, которые нельзя нейтрализовать.

Правильным ходом будет забыть о рубле и подумать о евразийском евро. То есть фундаментально Лукашенко прав. Для эмиссионного центра подойдут Санкт-Петербург, Казань или Алматы. Без Казахстана так же, как и без единой валюты никакая евразийская интеграция невозможна. Однако время для ее ввода сейчас не самое лучшее. Из-за конфликта на Востоке Украины Россия под санкциями, которые теоретически могут коснуться ОФЗ и обрушить валютный и фондовый рынок Мосбиржи.

Заниматься этим надо было году в 2006-2007, когда цена на нефть и экономика России и других стран СНГ быстро росла. Но тогда в приоритете у Кремля были западные партнеры.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»