В Хомутово открыли школу на 725 мест

В селе Хомутово Иркутского района Иркутской области 2 февраля состоялось открытие школы на 725 мест. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Иркутского района Леонид Фролов.

– Минувший год для всех, в том числе и строителей, был сложным, сроки ввода школы в эксплуатацию откладывались. Школу мы планировали сдать на год раньше запланированного по контракту срока (ноябрь 2021), администрация приложила все усилия, чтобы объект был введен раньше, – отметил он.

Общая площадь трехэтажного здания составляет более 17 тысяч квадратных метров. В школе 55 кабинетов, библиотека, два спортивных зала и актовый на 496 мест, пищеблок и столовая.

Стоимость возведения объекта составила 705 миллионов рублей.