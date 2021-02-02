Дебетовую «Карту №1 Ultra» банка «Восточный» теперь можно заказать в чат-боте в WhatsApp

Клиенты банка «Восточный» могут оформить дебетовую карту «№1 Ultra» через мессенджер WhatsApp с доставкой на дом или в отделение. Чтобы оформить карту, необходимо оставить заявку на сайте банка «Восточный» и ввести номер телефона. Чат-бот отправляет автоматическое сообщение в мессенджер WhatsApp с предложением ознакомиться с условиями и заказать карту «№1 Ultra».

Чат-бот банка «Восточный» проводит клиента по всему процессу регистрации: он знакомится с условиями тарифа, указывает необходимые данные и выбирает удобное место доставки карты. В боте реализовано прохождение идентификации по паспортным данным в банке, а также возможность получить карту в отделении банка или с доставкой мобильным агентом банка «Восточный». Чат-бот в WhatsApp делает услугу удобной для самого клиента — ему не нужно идти в отделение и оформлять карту через сотрудника банка, достаточно войти в мессенджер.

Напомним, что «Карта №1 Ultra» от банка «Восточный» возглавила январский рейтинг дебетовых карт с лучшими предложениями по кэшбэку и доходу на остаток, составленный порталом «Банки.ру».

Так, по «Карте №1 Ultra» начисляется до 5,5% годовых на остаток и до 15% кэшбэка. Чтобы карта приносила доход, необходимо соблюдать два простых условия: держать на карте неснижаемый остаток от 10 тыс. до 1 млн рублей, а также тратить не меньше 10 тыс. рублей в месяц.

Бонусная программа карты не только приносит до 15% кэшбэка, но и позволяет самостоятельно менять категории, за покупки в которых на карту возвращается больше денег. На выбор 4 бонусных категории кэшбэка:

· «За рулём» (7% за покупки на АЗС; 3% за парковку, такси, каршеринг и автомойки; 1% на все остальные покупки)

· «Онлайн-покупки» (7% на доставку еды, онлайн-покупки фильмов, музыки и книг; 3% на покупку товаров в интернете; 1% на все остальное)

· «Отдых» (7% на кино и такси; 5% на кафе и рестораны; 1% на все остальное)

· «Все включено» (2% кэшбэка на все покупки)

Дополнительно в каждой из этих категорий начисляется 15% кэшбэка за расходы на мобильную связь и оплату общественного транспорта.

Ранее «Восточный» запустил акцию, благодаря которой клиенты банка, оформившие «Карту №1 Ultra» не ранее 12.01.2021 года, могут в полном объеме вернуть плату за оформление карты. Для этого необходимо в течение месяца потратить по карте не меньше 1000 рублей.

С условиями обслуживания «Карты №1 Ultra» можно ознакомиться на сайте банка «Восточный».