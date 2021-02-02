В Иркутской области разработают программу развития экспорта до 2030 году

В программу войдут механизмы поддержки предприятий, стимулирующих техническую модернизацию в перспективных секторах экономики, сообщают в администрации области.

При этом акцент будет сделан на производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции.

- Из-за эпидемии коронавируса в 2020 году наблюдается снижение стоимостных и физических объемов экспортируемой продукции региона. Тем временем, для достижения показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Правительством Иркутской области ведется работа по реализации региональных проектов «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт АПК». Иркутская область с 2021 года участвует во внедрении Регионального экспортного стандарта, - сказал Игорь Кобзев.

По объёмам экспорта Иркутская область занимает 11 место среди российских регионов и 3 место среди субъектов Сибирского федерального округа. Доля несырьевого неэнергетического экспорта составляет более 65% от общего объёма внешних поставок региона.

В условиях ограниченного внешнего спроса объем внешнеторгового оборота Иркутской области за 10 месяцев 2020 год составил 5,9 млрд долларов США и снизился более чем на 18% к уровню прошлого года. Экспорт продукции региона составил 4,6 млрд долларов США, сократившись более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет снижения стоимостных объемов сплавов алюминиевых и алюминия необработанного, круглого леса, целлюлозы древесной, лесоматериалов, нефти сырой.