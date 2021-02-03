Правительство Иркутской области и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили Губернатор региона Игорь Кобзев и Президент Альфа-Банка Олег Сысуев. В начале встречи глава Приангарья поблагодарил руководство банка за внимание к региону и возможность обсудить важные вопросы взаимодействия.

– Прежде всего, нас интересуют перспективы партнёрства при реализации национальных проектов, программ Фонда развития моногородов, расширение доступа к льготному кредитованию субъектам малого и среднего бизнеса, участие банка в программах повышения экспортного потенциала Иркутской области, проектах реформирования жилищно-коммунального хозяйства и в строительстве объектов социальной инфраструктуры, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор выразил уверенность, что Правительство Иркутской области и Альфа-Банк найдут взаимовыгодные решения, а подписание соглашения о сотрудничестве закрепит основные намерения сторон и станет основой для долгосрочных партнерских отношений.

– Пока соглашение носит достаточно общий характер. Предстоит большая работа, чтобы наполнить соглашение содержанием. Но после разговора с Губернатором я понял, что предложений у региона с точки зрения бизнеса, инвестиций в различных отраслях очень много. Это настраивает на деловой лад, – отметил Олег Сысуев.

Сторонам соглашения предстоит определить наиболее оптимальные для развития экономики Иркутской области направления сотрудничества.

Так, например, на встрече были затронуты вопросы взаимодействия в сфере возвратного лизинга как удобного инструмента рефинансирования затрат. Кроме того, банк готов предложить открытие и сопровождение специальных счетов капитального ремонта и цифровизацию ЖКХ на блокчейн-платформе. По словам Олега Сысуева, Альфа-Банк готов оказывать поддержку и в других значимых для Иркутской области проектах.

Справка:

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и более 18,7 млн физических лиц.