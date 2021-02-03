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Пять детских садов построят в Иркутской области

Три детсада появятся в Тайшете, в микрорайоне Лесной Иркутска и в микрорайоне Мирный Саянска. Два – приобретут у строительных организаций рабочих посёлках Маркова и Большая Речка Иркутского района, сообщают в областной администрации.

Общий объём финансирования составляет 1,1 млрд руб., из них 978,5 млн руб. из федерального бюджета, 104,5 млн руб. – из областного.

В 2020 году по в Иркутской области создали десять детских садов на 1170 мест. Из бюджетов разного уровня на эти цели было направлено 1,4 млрд рублей.  

В трёх учреждениях предусмотрены ясельные группы для малышей от двух месяцев до трёх лет. Это садики на 220 мест в 22 микрорайоне Ангарска, на 120 мест в посёлке Жигалово и на 110 мест в деревне Новолисиха Иркутского района. 

Также построены детские сады в 17 микрорайоне Ангарска (рассчитан на 260 мест), в рабочем посёлке Куйтун (110 мест) и в районе Сухой города Братска (75 мест).  

Приобретены здания детских садов в селе Мальта Усольского района, селе Буреть Боханского района, посёлке Южный и деревне Ревякина Иркутского района. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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