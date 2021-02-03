ДОМ.РФ и АСИ запустили программу по созданию в регионах креативных пространств

ДОМ.РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустили в России масштабную программу Rurban Creative Lab по преобразованию городских и сельских территорий в креативные кластеры. На первом этапе 10 региональных команд вместе с экспертами получат возможность запустить в своем регионе по три кластера на неиспользуемых территориях.

Задача по созданию в регионах креативных кластеров на территориях бывших промышленных предприятий и заброшенных объектах недвижимости была поставлена Президентом в конце прошлого года. В начале этого года к ее реализации присоединился ДОМ.РФ. Напомним, что госкомпания обладает полномочиями агента РФ по вовлечению в хозяйственный оборот неэффективно используемых земель и неиспользуемых объектов недвижимости в регионах.

«Часть этих территорий можно преобразовать в креативные кластеры – площадки, где будет формироваться сообщества творчески-ориентированных предпринимателей. Проектированием таких пространств займутся продюсерские центры, сформированные из участников нашей программы, под руководством экспертов Фонда ДОМ.РФ и АСИ. Мы ожидаем, что в этом году могут быть запущены по три креативных кластера в десяти регионах России», - рассказал заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

«В центральных районах 70% российских городов находятся неиспользуемые промышленные территории и объекты культурного наследия, заброшенные здания. Тем временем они могут стать идеальным местом для обитания дизайнеров, журналистов, музыкантов, художников, фотографов, для которых высокие потолки и возможность работать круглосуточно в творческой атмосфере играют ключевую роль. Такие пространства создаются не только для работы, но и для жизни, для общения и генерирования общих идей. Сейчас в России лидером в создании креативных кластеров является Москва, где находятся знаменитые «Флакон», «Винзавод», «Арма» и другие. Но мы точно знаем, что креативные пространства создают люди. Поэтому приглашаем к участию в уникальной лаборатории урбанистов, архитекторов, дизайнеров, студенческие сообщества и активных жителей из российских городов и поселений, а также всех, кто интересуется темой развития творческих территорий в своем регионе», - отметила руководитель Центра городских компетенций АСИ и организатор Rurban Creative Lab Татьяна Журавлева.

Программа Rurban Creative Lab пройдет в два этапа:

– с 15 февраля по 14 марта состоится онлайн-марафон, где будут отработаны основные составляющие формулы успеха креативной территории: инфаструктура, сообщества и стейкхолдеры, бизнес-процессы и многое другое. Итогом онлайн-марафона станет отбор десяти команд - региональных продюсерских центров, которые получат возможность принять участие в очной части лаборатории и вместе с экспертами запустить в своих регионах креативные кластеры.

– с 22 марта по 26 сентября мероприятия Rurban Creative Lab пройдут в очной форме. Каждый региональный продюсерский центр запустит три креативных кластера трёх разных типов на трёх разных территориях.

Участники Rurban Creative Lab получат возможность окунуться в мир креативных индустрий своего региона, разработать финансовую и бизнес-модели развития объекта, повысить уровень профессиональных компетенций, стать частью команды продюсерских центров или команд, управляющих креативными кластерами. Кроме того, они смогут открыть в своем регионе креативные пространства разных типов и форматов.