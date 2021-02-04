В Иркутске пройдут лыжные соревнования среди вузов

Участие в турнире могут принять не только студенты, но и преподаватели, сообщают в областной администрации.

Среди студентов проводится индивидуальная гонка. Для юношей предусмотрена дистанция 5 км, для девушек – 3 км. Стиль передвижения – классический.

Предварительные заявки на участие можно подать в электронной форме до 5 февраля на почту спортивного клуба ИРНИТУ: spotrclub@istu.edu. Регистрация студентов будет проходить 6 февраля с 11:00 до 11:45. Старт запланирован на 12:00 часов.

Для преподавателей и сотрудников вузов предусмотрено несколько дистанций в зависимости от возрастной категории. Мужчины в возрасте до 29 лет и 30-39 лет бегут 5 км, с 40 до 70 лет и старше – 3 км. У женщин в возрасте до 29 лет и 30-39 лет дистанция составляет 3 км, для остальных возрастных групп – 2 км. Для сотрудников и преподавателей время регистрации – 13:00 - 13:45, начало соревнований – в 14:00.

Напомним, что Лыжня России пройдет через Иркутск. Из-за пандемии организаторы не будут проводить массовый старт.

В Иркутске мероприятие пройдет 13 февраля на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского в поселке Молодежный Иркутского района.