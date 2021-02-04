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Оператор тепловых сетей Иркутска создал канал в Telegram

Чаты компании есть также в Viber и Watsapp, а теперь и в Telegram, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.

Проект выполняет информационную функцию. На страницах «Оператора» размещается информация о предстоящих работах на тепловых сетях, ограничения движения транспорта при проведении работ, плановых отключениях теплоснабжения. 

Третий год жители Иркутская узнают о подробностях работы тепловых сетей с помощью сетей социальных. За это время опубликовано 1200 постов, к нам присоединились более 7k подписчиков в четырех социальных сетях (в Facebook, Вконтакте, Одноклассниках и Instagram).
 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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