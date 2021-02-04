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Опубликована программа фестиваля «Звёзды на Байкале»-2021

Организаторы опубликовали программа XV  международного музыкального фестиваля «Звёзды на Байкале». Он пройдет в Иркутске с 19 по  28 февраля 2021 года. Выступления звёзд мировой классической сцены состоятся на двух площадках – в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского и Иркутской областной филармонии. 

<p>Фото: http://baikalfestival.com/</p>

Фото: http://baikalfestival.com/

Фестиваль «Звёзды на Байкале» станет первым крупным мероприятием в регионе с момента отмены ограничений на проведение концертов и спектаклей.

19 февраля

 

Иркутский музыкальный театр

Концерт-открытие фестиваля

Российский национальный молодёжный симфонический оркестр

Дирижёр – Александр Сладковский

Солисты –
Юлиан Рахлин (скрипка),
Денис Мацуев (фортепиано)

Вольфганг Амадей МОЦАРТ

Концерт № 3 для скрипки с оркестром

Фридерик ШОПЕН

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром

Сергей  Васильевич РАХМАНИНОВ

«Симфонические танцы»

20 февраля

Иркутский музыкальный театр

Благотворительный концерт для врачей

Российский национальный молодёжный симфонический оркестр

Дирижёр – Александр Сладковский
Солист – Денис Мацуев

Фридерик  ШОПЕН

Концерт № 2  для фортепиано с оркестром

Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ

Сюита из музыки балета «Щелкунчик»

Финал из музыки балета «Лебединое озеро»

21 февраля

Иркутский музыкальный театр

Российский национальный молодёжный симфонический оркестр

Дирижёр и солист - Юлиан Рахлин (скрипка)

Солисты –
Нарек Ахназарян (виолончель),
Денис Мацуев (фортепиано)

Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ

Концерт №1 для фортепиано с оркестром

Концерт для скрипки с оркестром

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром

22 февраля

Иркутский музыкальный театр

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

Дирижёр и солист – Владимир Спиваков

Солист – Денис Мацуев (фортепиано),
Александр Бахарев (труба),
Надежда Гулицкая (голос)

 

 

Сэмюэл Барбер 

Адажио для струнного оркестра

Дмитрий Дмитриевич ШОСТАКОВИЧ 

Концерт № 1 для фортепиано, солирующей трубы и струнных 

Гия КАНЧЕЛИ

«Тихая молитва» для скрипки, виолончели, вибрафона, бас-гитары, голоса и струнных

Дмитрий Дмитриевич ШОСТАКОВИЧ

Скерцо для струнных

23 февраля

Иркутский музыкальный театр

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

Дирижёр – Владимир Спиваков

Вольфганг Амадей МОЦАРТ  

Дивертисмент  № 1

Дмитрий Дмитриевич ШОСТАКОВИЧ  

Камерная симфония («Памяти жертв фашизма и войны»)

Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ 

Серенада для струнного оркестра

Иркутская
филармония

Иркутский филармонический оркестр,

Дирижёр - Илмар Лапиньш

Солисты –
Владислав Хандогий (фортепиано),
Ева Геворгян (фортепиано)

Фридерик ШОПЕН,
Сергей Васильевич РАХМАНИНОВ

 

24 февраля

Иркутская
филармония

Игорь Федоров (кларнет),
Дмитрий Илларионов (гитара),
Николай Сивчук (баян)

 

Деликатесная программа  «Тот самый цимес!»

Саломоне РОССИ

Sonata in dialogo detta la Viena

Транскрипция для баяна, кларнета и лютни

Феликс МЕНДЕЛЬСОН

Andante из Сонаты для кларнета и фортепиано

Переложение для кларнета, баяна и гитары

Александр ТАНСМАН

Прелюдия и Баркарола из сюиты «Каватина» для гитары соло

Любовь ТЕРСКАЯ

Фокстрот для кларнета, баяна и гитары

Ян ФРЕЙДЛИН

«Туман над озером»

Версия для кларнета и гитары

Андрей ЗЕЛЕНСКИЙ

«Звезды Фройлайн» (психоделический регтайм) для гитары и баяна

 

25 февраля

Иркутский музыкальный театр

Денис Мацуев и друзья -

«Классика в джазе».

Денис Мацуев (фортепиано),
Виталий Головнёв (труба), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Аркадий Шилклопер (валторна), Анастасия Тюрина (балалайка), Екатерина Мочалова (домра), Борислав Струлев (виолончель)

 

Иркутская
филармония

Иркутский филармонический оркестр

Дирижёр – Илмар Лапиньш

Солисты –
Елисей Мысин (фортепиано)
Ольга Иваненко (фортепиано)
Наталья Трулль (фортепиано)

Вольфганг Амадей МОЦАРТ,

Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ,

Роберт ШУМАН

 

26 февраля

 

 

Иркутский музыкальный театр

Вечер камерной музыки

Томас Бауэр (баритон),
Николай Рексрот (фортепиано)

Франц ШУБЕРТ

 «Зимний путь» – вокальный цикл

 

Иркутская
филармония

«Вечер знаменитых пьес и транскрипций для скрипки и фортепиано»

Солисты -

Максим Федотов (скрипка) и Галина Петрова (фортепиано)

 

 

Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ

 Пять пьес для скрипки и фортепиано:

«Размышление», Скерцо, «Мелодия»,
«Меланхолическая серенада», Вальс-скерцо
«Ромео и Джульетта» - увертюра-фантазия
 (Транскрипция Аиды Исаковой)

Рихард ВАГНЕР

 «Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда»  (Транскрипция  Аиды Исаковой)

Джузеппе ВЕРДИ

 Песенка Герцога из оперы «Риголетто»
(Транскрипция Аиды Исаковой)

Бела БАРТОК

«Румынские танцы»
(Транскрипция Золтана Шекели)

Дмитрий Дмитриевич ШОСТАКОВИЧ

Четыре прелюдии
(транскрипция Дмитрия Цыганова)

Александр Порфирьевич БОРОДИН

«Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»  (Транскрипция Аиды Исаковой)

 

27 февраля

Иркутский музыкальный театр

Симфонический оркестр Мариинского театра

Дирижёр – Валерий Гергиев

Солисты –
Денис Мацуев (фортепиано),
Сергей Догадин (скрипка)

 

28 февраля

Иркутский музыкальный театр

Закрытие фестиваля

Симфонический оркестр Мариинского театра

Дирижёр – Валерий Гергиев

Солисты –
Ильдар Абдразаков (бас),
Аида Гарифуллина (сопрано),
Денис Мацуев (фортепиано)

 

 


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