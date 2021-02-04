Опубликована программа фестиваля «Звёзды на Байкале»-2021

Организаторы опубликовали программа XV международного музыкального фестиваля «Звёзды на Байкале». Он пройдет в Иркутске с 19 по 28 февраля 2021 года. Выступления звёзд мировой классической сцены состоятся на двух площадках – в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского и Иркутской областной филармонии.

Фестиваль «Звёзды на Байкале» станет первым крупным мероприятием в регионе с момента отмены ограничений на проведение концертов и спектаклей.