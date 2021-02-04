Опубликована программа фестиваля «Звёзды на Байкале»-2021

Организаторы опубликовали программа XV международного музыкального фестиваля «Звёзды на Байкале». Он пройдет в Иркутске с 19 по 28 февраля 2021 года. Выступления звёзд мировой классической сцены состоятся на двух площадках – в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского и Иркутской областной филармонии.
Фестиваль «Звёзды на Байкале» станет первым крупным мероприятием в регионе с момента отмены ограничений на проведение концертов и спектаклей.
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19 февраля
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Иркутский музыкальный театр
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Концерт-открытие фестиваля
Российский национальный молодёжный симфонический оркестр
Дирижёр – Александр Сладковский
Солисты –
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Вольфганг Амадей МОЦАРТ
Концерт № 3 для скрипки с оркестром
Фридерик ШОПЕН
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Сергей Васильевич РАХМАНИНОВ
«Симфонические танцы»
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20 февраля
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Иркутский музыкальный театр
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Благотворительный концерт для врачей
Российский национальный молодёжный симфонический оркестр
Дирижёр – Александр Сладковский
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Фридерик ШОПЕН
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ
Сюита из музыки балета «Щелкунчик»
Финал из музыки балета «Лебединое озеро»
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21 февраля
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Иркутский музыкальный театр
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Российский национальный молодёжный симфонический оркестр
Дирижёр и солист - Юлиан Рахлин (скрипка)
Солисты –
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Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ
Концерт №1 для фортепиано с оркестром
Концерт для скрипки с оркестром
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром
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22 февраля
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Иркутский музыкальный театр
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Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
Дирижёр и солист – Владимир Спиваков
Солист – Денис Мацуев (фортепиано),
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Сэмюэл Барбер
Адажио для струнного оркестра
Дмитрий Дмитриевич ШОСТАКОВИЧ
Концерт № 1 для фортепиано, солирующей трубы и струнных
Гия КАНЧЕЛИ
«Тихая молитва» для скрипки, виолончели, вибрафона, бас-гитары, голоса и струнных
Дмитрий Дмитриевич ШОСТАКОВИЧ
Скерцо для струнных
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23 февраля
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Иркутский музыкальный театр
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Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
Дирижёр – Владимир Спиваков
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Вольфганг Амадей МОЦАРТ
Дивертисмент № 1
Дмитрий Дмитриевич ШОСТАКОВИЧ
Камерная симфония («Памяти жертв фашизма и войны»)
Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ
Серенада для струнного оркестра
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Иркутская
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Иркутский филармонический оркестр,
Дирижёр - Илмар Лапиньш
Солисты –
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Фридерик ШОПЕН,
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24 февраля
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Иркутская
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Игорь Федоров (кларнет),
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Деликатесная программа «Тот самый цимес!»
Саломоне РОССИ
Sonata in dialogo detta la Viena
Транскрипция для баяна, кларнета и лютни
Феликс МЕНДЕЛЬСОН
Andante из Сонаты для кларнета и фортепиано
Переложение для кларнета, баяна и гитары
Александр ТАНСМАН
Прелюдия и Баркарола из сюиты «Каватина» для гитары соло
Любовь ТЕРСКАЯ
Фокстрот для кларнета, баяна и гитары
Ян ФРЕЙДЛИН
«Туман над озером»
Версия для кларнета и гитары
Андрей ЗЕЛЕНСКИЙ
«Звезды Фройлайн» (психоделический регтайм) для гитары и баяна
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25 февраля
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Иркутский музыкальный театр
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Денис Мацуев и друзья -
«Классика в джазе».
Денис Мацуев (фортепиано),
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Иркутская
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Иркутский филармонический оркестр
Дирижёр – Илмар Лапиньш
Солисты –
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Вольфганг Амадей МОЦАРТ,
Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ,
Роберт ШУМАН
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26 февраля
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Иркутский музыкальный театр
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Вечер камерной музыки
Томас Бауэр (баритон),
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Франц ШУБЕРТ
«Зимний путь» – вокальный цикл
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Иркутская
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«Вечер знаменитых пьес и транскрипций для скрипки и фортепиано»
Солисты -
Максим Федотов (скрипка) и Галина Петрова (фортепиано)
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Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ
Пять пьес для скрипки и фортепиано:
«Размышление», Скерцо, «Мелодия»,
Рихард ВАГНЕР
«Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда» (Транскрипция Аиды Исаковой)
Джузеппе ВЕРДИ
Песенка Герцога из оперы «Риголетто»
Бела БАРТОК
«Румынские танцы»
Дмитрий Дмитриевич ШОСТАКОВИЧ
Четыре прелюдии
Александр Порфирьевич БОРОДИН
«Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» (Транскрипция Аиды Исаковой)
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27 февраля
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Иркутский музыкальный театр
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Симфонический оркестр Мариинского театра
Дирижёр – Валерий Гергиев
Солисты –
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28 февраля
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Иркутский музыкальный театр
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Закрытие фестиваля
Симфонический оркестр Мариинского театра
Дирижёр – Валерий Гергиев
Солисты –
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