Зимний университет на Байкале пройдет при поддержке ДОМ.РФ и Байкальских стратегий

Фонд ДОМ.РФ и Межрегиональный фонд поддержки стратегических инициатив «Байкальские стратегии» заключили соглашение о сотрудничестве в проведении 22-й сессии Международного Байкальского зимнего градостроительного университета. Участникам этой Проектной сессии, организованной при содействии ИРНИТУ и Иркутской администрации, предстоит обучиться применению Стандарта комплексного развития территории и узнать о методах регенерации жилых микрорайонов. Результатом работы станет концепция градостроительного развития нескольких участков в регионе, в том числе в п. Бурдаковка под Иркутском.

К участию в 22-й сессии Байкальского зимнего градостроительного университета приглашаются выпускники программы архитекторы.рф, а так же молодые специалисты до 35 лет, работающие в сфере развития городской среды, магистранты по специальностям архитектура, дизайн архитектурной среды, градостроительство, урбанистика, городская социология, техника и технология наземного транспорта, экономика и управление.

Программа сессии будет состоять из двух образовательных модулей в онлайн и офлайн форматах. Первый - пройдет онлайн с 15-го по 28-е февраля, второй - офлайн - пройдет в Иркутске с 6-го по 20-е марта. В процессе участники реализуют несколько интересных градостроительных кейсов. В частности, они разработают концепцию развития застроенной городской среды для 4-х площадок в столице Восточной Сибири, отвечающей современным социальным и экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и городских властей. Еще одной интересной задачей для них станет разработка градостроительной концепции развития п. Бурдаковка под Иркутском для ИЖС.

По словам генерального директора Фонда ДОМ.РФ Дениса Филиппова такие проектные сессии позволяют молодым специалистам реализовать свои первые комплексные проекты в области архитектуры и градостроительства.

«Это сложная, многоаспектная работа, объединяющая решения в сфере городского планирования, архитектуры, социологии, экономики, правового регулирования. Зимний градостроительный университет, который мы запускаем совместно с фондом «Байкальские стратегии», позволяет молодым специалистам реализовать свои первые проекты под наставничеством признанных экспертов в этой отрасли. Готовые решения мы будем использовать для разработки проектов планировки территории и предложим для реализации инвесторам», - рассказал Денис Филиппов.

Зимний университет - единственный в России ежегодный международный градостроительный воркшоп, который в этом году состоится уже в 21 раз. С 1999 года в нем приняли участие свыше 1000 студентов и молодых специалистов из 43 стран мира. Их наставниками выступали более 200 экспертов и лекторов международного уровня. Участники разработали 118 концепций развития территорий, некоторые из которых уже сегодня находятся в стадии реализации.