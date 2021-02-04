Дальневосточный банк предложил начинающим предпринимателям бесплатный расчетный счет и 3 месяца обслуживания в подарок

В рамках акции «Отличный старт!» Дальневосточный банк предлагает новым клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям бесплатное открытие и ведение расчетного счета в рублях и/или в иностранной валюте в течение первых трех месяцев. Также все участники акции получат бесплатное подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «iBank2» и оформление всех необходимых для открытия счета документов.

Предложение действует до 30 апреля 2021 года. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо до 23 апреля 2021 года включительно, предоставить полный пакет документов для открытия счета в любой из офисов Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Забронируйте расчетный счет онлайн на сайте Банка и начните пользоваться качественными финансовыми услугами вместе с Дальневосточным банком!