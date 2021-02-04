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Реалист Банк: Управление по предоставлению банковских гарантий – лучшее бизнес-подразделение в банке

По итогам 2020 года среди бизнес-подразделений Реалист Банка лучшим стало Управление по предоставлению банковских гарантий, которое возглавляет Роман Павлов.

Сотрудники Управления были награждены памятным знаком «Лидеру бизнеса 2020».

Управление по предоставлению банковских гарантий – лучшее бизнес-подразделение Реалист Банка 2020 года


/ Сибирское Информационное Агентство /
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