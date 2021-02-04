7% жителей Иркутска отремонтировали свои квартиры в 2020 году

Каждая четырнадцатая иркутская семья в 2020 году сделала ремонт в своей квартире, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». В среднем по стране ремонтные работы обошлись гражданам в 265 тыс. рублей.

Ремонт крупнее мелкого косметического в 2020 году сделали 7% семей из Иркутска, это на 1% меньше, чем в среднем по России. Большинство иркутян (84,4%) обновляли старые квартиры, поскольку в год пандемии и удалённой работы качество жилья стало особенно важным. Ещё 7,8% респондентов занялись обоями, плиткой и паркетом в связи с покупкой новой квартиры. 3,5% опрошенных пришлось делать ремонт после того, как их залили соседи или в доме прорвало коммуникации.

Чаще всего россияне красили или оклеивали стены (на этот вид работ приходится 34,3% общего количества), ремонтировали ванные комнаты (13%) и устанавливали пластиковые окна (8,4%). Также респонденты занимались обновлением кухни (7,1%), ремонтом потолка (5,7%), перепланировкой квартир (5,6%) и заменой входных дверей (5,2%). На ремонт в среднем по стране россияне потратили 265 тыс. рублей.

— Исследование «Сбербанк страхования» показало, что более половины россиян (51%) копят деньги на ремонт квартиры, а 13% берут на эти цели кредит или занимают у родственников и знакомых, и иркутяне подтверждают эту статистику. Опрос показал и другую историю — оплатить работы по обновлению жилья из своих текущих доходов может только 1/3 респондентов (29%). Стоит ли удивляться, что никто из тех, кто поддерживает свое жилье в порядке, не хочет, чтобы потраченные на ремонт деньги и усилия пропали зря, например из-за устроенного соседями потопа. Помощником в такой ситуации может стать страховка - эксперты недвижимости все чаще советуют собственникам жилья страховать свою недвижимость. При возникновении разного рода непредвиденных проблем полис покроет урон, нанесённый не только самому жилью, но и внутренним интерьерам, мебели, бытовой технике и так далее. В прошлом году «Сбербанк страхование» урегулировала 10,7 тыс. страховых случаев по программам «Защита дома +» и страхования ипотеки — и это было на 20% больше, чем в 2019 году. Общий объём выплат в 2020 году составил около 1 млрд рублей (плюс 30% к прошлому году»), — Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Программа «Защита дома+» от «Сбербанк страхования» покрывает самые распространённые риски: залив, пожар, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации. Полис можно приобрести дистанционно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте страховой компании. Наиболее распространённые страховые случаи в «Сбербанк страховании» рассматриваются по упрощённой процедуре «Зелёный коридор» в течение 5 рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно в мобильном приложении СберОсмотр.