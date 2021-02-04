К созданию единого ресурса по земле и недвижимости подключать местные IT-компании

Пилотный проект по созданию ресурса запустят в четырех регионах РФ. В Иркутской области он уже стартовал.

– Задача по созданию ресурса поставлена Президентом страны, поэтому мы не имеем права на ошибку. Будем привлекать к работе студентов, молодых специалистов и местные IT-компании, – сообщил Игорь Кобзев в своем Instagram.

Эксперимент идет не во всём регионе. Выбрали три района: Иркутский, Слюдянский и Ольхонский.

Цель проекта – собрать воедино информационные системы 10 органов власти, регионов и Роскосмоса​ на одной платформе. На ней люди смогут оформить земельный участок и получить все нужные данные в одном месте.

