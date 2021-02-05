Жители Иркутской области в 2020 году взяли на 25% больше ипотечных кредитов

В 2020 году в Приангарье увеличился спрос на ипотечное кредитование. За 2020 год жители Иркутской области оформили более 26 тыс. ипотечных договоров, что на четверть больше, чем в 2019 году, – сообщают в пресс-службе отделения по Иркутской области Сибирского главного управления ЦБ РФ.

При этом объем ипотечного кредитования в регионе увеличился почти в полтора раза. Общая сумма выданных населению средств на покупку недвижимости превысила 58 млрд рублей.

Средняя сумма кредита на приобретение жилья в 2020 году составила 2,2 млн рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее. Наиболее активно жители Иркутской области покупали недвижимость в декабре. За один месяц оформлено более 3,2 тыс. ипотечных договоров, а общая сумма сделок достигла 7,6 млрд рублей.

Повышенному спросу на ипотеку способствовало снижение ставок. Так, в декабре 2020 года средняя ставка по ипотечному кредиту составила 7,4% годовых. В декабре 2019 она была равна 9,2% годовых.

«В течение 2020 года ипотека росла неравномерно. В первой половине снижение активности населения было в январе и мае. С июня рост возобновился. Повышенный интерес жителей Иркутской области к ипотечному кредитованию наблюдался на фоне привлекательных условий по ставкам, как по государственным, так и по собственным кредитным программам банков», — отметила заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Екатерина Моисеева.

Напомним, что для регионального рынка 2020-й стал годом беспрецедентного роста цен на недвижимость. Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 22%, новостройки подорожали еще больше – на 27%.