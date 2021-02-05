Свет 38 теперь в Telegram

К четырем аккаунтам в социальных сетях, компания добавила канал о работе сетей в мессенджере Telegram, сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

Второй год жители Иркутской области узнают подробности об электросетевом хозяйстве региона, плановых и аварийных отключениях электрической энергии ​ с помощью социальных сетей. Уже более 6 тыс. являются подписчиками аккаунта в четырех популярных социальных сетях: Instagram, Vkontakte, Odnoklassniki и Facebook.

В мае 2019 года «Иркутская энергосбытовая компания» и «Иркутская электросетевая компания» запустили совместный проектинформирования жителей Иркутской области о плановых, аварийных отключениях электрической энергии, для предупреждения аварий на электрических сетях и повышения безопасности потребителей.

– Мы ежедневно публикуем информацию о плановых отключениях электрической энергии в районах, входящих в зону ответственности Южных электрических сетей – в Иркутске и Иркутском районе, Шелехове и Шелеховском районе; Восточных электрических сетей – в Иркутском районе, «Облкоммунэнерго» – в Иркутском районе. Планируется и дальнейшее расширение географии сервиса, – говорят в компании.

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Кроме этого, в Свет 38 можно узнать о дорожных ограничениях в Иркутске, которые необходимы для проведения энергетиками ремонтных работ на сетях. Эксплуатационные и аварийные службы компании обеспечивают надежное и бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, и мы благодарны вам – нашим подписчикам – за информацию о неполадках на сетях, которой вы делитесь с нами.