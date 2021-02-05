За прошедшие сутки в Иркутской области умерли девять человек с коронавирусом

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 5 февраля. Согласно им, с начала пандемии в Приангарье заболели более 50 тыс. человек. За прошедшие сутки в регионе новой инфекцией заразился 261 человек.

Скончались непосредственно от коронавируса – 8. От болезней, не связанных с новой инфекцией – 1. С начала пандемии в регионе умерли 1 924 человека с коронавирусом.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.