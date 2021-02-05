Потребление электроэнергии в Иркутской области в январе 2021 года выросло на 5,2%

В январе 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 5828,7 млн кВт•ч, что на 5,2 % больше, чем в январе 2020 года, сообщает филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ).

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области в январе 2021 года составила 6561,1 млн кВт•ч, что на 21,2 % больше, чем в январе 2020 года. Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за январь увеличилась на 6,0 %, составив 1689,9 млн кВт•ч. Выработка гидроэлектростанций увеличилась на 27,6 % до 4871,2 млн кВт•ч.

Потребность энергосистемы Иркутской области в электроэнергии покрывалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы Иркутской области, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За январь 2021 года переток из энергосистемы Иркутской области составил 732,4 млн кВт•ч.

Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, рост потребления в энергосистеме Иркутской области связан с низкой среднемесячной температурой наружного воздуха в январе 2021 года, составившей -21,7 °С, что на 7,1 °С ниже, чем в том же месяце прошлого года.