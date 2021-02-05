В Иркутской области в 2021 году на Байкале благоустроят Слюдянское озеро и Мыс Шаманский. Также в центральной экологической зоне Байкальской природной территории будут обустроены площадки для накопления мусора. Всего на 2021 год запланировано более 60 экомероприятий. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– В целях обеспечения охраны озера Байкал и для дальнейшего развития Байкальской природной территории 2021 год в Иркутской области объявлен Годом Байкала. План мероприятий включает в себя более 60 пунктов, в том числе те мероприятия, которые проведёт «РЖД». В Слюдянском районе по Кругобайкальской железной дороге будут расставлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Запланированы посадка леса, экологические акции, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона 5 февраля провел совещание с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Они обсудили исполнение условий меморандума о сотрудничестве в сфере экологии, в котором отражены мероприятия по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Также документ закрепляет основы взаимовыгодного сотрудничества между регионом и РЖД в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Помимо уже проделанной работы по части сохранения экологии Прибайкальской природной территории, говорили о планах на 2021 год. В центральной экологической зоне Байкальской природной территории запланировано: устройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов, благоустройство природных памятников «Слюдянское озеро» и «Мыс Шаманский»; создание оптимальных кормовых и защитных условий для увеличения численности диких животных на территории заказников «Кочергатский» и «Иркутный»; экологическое просвещение населения об особо охраняемых природных территориях и краснокнижных видах животных и растений.

ОАО «РЖД» еще в прошлом году приступило к реализации своей части плана мероприятий. Так, в сентябре в лесном квартале Хомутовского участкового лесничества высажено 4 тысячи сеянцев сосны обыкновенной на общей площади 2 гектара. Будут проведены компенсационные мероприятия по восстановлению лесного фонда: высадка саженцев деревьев, строительство очистных сооружений и рекультивация земель в полосе отвода.

В частности, предусмотрены очистка береговой полосы озера Байкал в центральной экологической зоне, создание очистных сооружений на нескольких железнодорожных станциях, оснащение объектов строительства и реконструкции БАМа и Транссиба системами видеонаблюдения. Для граждан открыта горячая линия по вопросам реализации мероприятий по охране окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

С 21 декабря 2020 года запущена система экологического мониторинга. Лабораторный контроль осуществляется по всем ключевым показателям, включая уровень шума от строительных работ, состояние атмосферного воздуха, источников воды, почвы.

На семи объектах реконструкции, где работы уже начались, установлено 10 камер видеонаблюдения. Более того, в этом году впервые планируется задействовать при мониторинге экологической ситуации дроны. Для производственных лабораторий в Иркутске и Северобайкальске приобретены два квадрокоптера.

Результаты контроля будут автоматически передаваться в систему экологического мониторинга, создаваемую министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Кроме этого, данные исследований будут в открытом доступе в сети интернет.