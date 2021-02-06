Мэр потребовала привести в порядок Иркутск за выходные

В Иркутске на уборку улиц от снега привлечены дополнительные силы. На очистке дорог и придомовых территорий задействовано более 250 единиц техники и около 2000 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

– Поставил задачу – за выходные привести город в порядок. В помощь «Иркутскавтодору» к работе подключили непрофильные муниципальные предприятия «ТЭСИ», «Водоканал», «ИркускГортранс», «Спецавтохозяйство», «Службу эксплуатации мостов». Откликнулись и индивидуальные предприниматели. Планируем за ближайшие сутки с городских улиц вывезти более 5000 тонн снега, это в два с половиной раза больше обычных показателей. Работы как по расчистке дорог, так и по вывозу снега ведутся в круглосуточном режиме, – подчеркнул мэр Руслан Болотов.

Напомним, по поручению мэра Руслана Болотова в Иркутске введен режим повышенной готовности в связи со снегопадами.