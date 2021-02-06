Иркутская область вошла в ТОП-20 по заявкам конкурса «Мастера гостеприимства»

Завершилась регистрация заявок на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». От представителей Иркутской области поступило почти 200 заявок. Об этом рассказали организаторы конкурса на пресс-конференции 4 февраля.

– За время заявочной кампании мы получили 29 561 регистрацию, что на одну треть больше, чем в прошлом году. Это еще раз подтверждает интерес представителей индустрии гостеприимства к конкурсу, желание развивать туризм в России. Среди зарегистрированных – участники из 85 регионов и 624 городов. Самому молодому участнику 18 лет, самому опытному - 79, - рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.



Впереди у участников конкурса новые испытания: дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал.



– Мы хотим, чтобы появились проекты, которые открывают новые возможности туризма в России. Нам важно, чтобы в стране было больше творческих решений, которые делают туризм доступным и усиливают его социальную роль, – подчеркнула советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова.



– Представители нашего региона уже второй год принимают участие в конкурсе. В прошлом году участник от Иркутской области Анатолий Казкевич, представивший проект «Сфера Байкала», стал одним из победителей. В этом году количество заявок от региона увеличилось более чем в два раза.