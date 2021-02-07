К уборке Иркутска от снега привлекли волонтеров

Чтобы справиться с последствиями сильного снегопада в Иркутске, в городе провели городской субботник. На уборку города привлекли не только муниципальные службы и управляющие компании, а также волонтеров и дополнительную технику, которую предоставили предприниматели, сообщает пресс-служба мэрии.

– Силами МУП «ИркутскАвтодор» проводилась очистка трасс и магистралей улиц, а также уборка тротуаров, лестниц, остановочных пунктов. Подрядные организации очищали мостовые сооружения, – рассказал директор предприятия Михаил Малыхин. – Днем основной акцент делался на расчистку от снега и наледи, особое внимание уделяли улицам со сложным рельефом. Вывоз снежной массы, по большей части, осуществляли ночью. За сутки было вывезено 4 600 тонн. Также провели посыпку улиц песко-соляной смесью.