Тайшетский алюминиевый завод начнет работу в июле

Первая плавка алюминия на Тайшетском алюминиевом заводе состоится уже в июле, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он уверен, что новый завод может дать толчок для создания в Приангарье новых предприятий.

– Этот металл востребован в аэрокосмической и автомобильной промышленности. Также алюминий признан одним из самых энергоэффективных и устойчивых строительных материалов, доступных на рынке. Поэтому возможно развитие производства оконных рам, фасадных панелей, кровельных материалов, – подчеркнул Игорь Кобзев.

РУСАЛ создает в Тайшете сейчас новый промышленный кластер. Важно, чтобы вместе с этим развивалась вся территория, строились сады, школы, медучреждения, считает губернатор. Этот вопрос он обсудил с генеральным директором Тайшетского алюминиевого завода Игорем Волоховым.

– В планах – возведение в городе поликлиники на 1000 посещений в день, школы на 1250 мест, новых спортивных объектов, модернизация сетей ресурсноснабжающих организаций. В рамках проекта «Миниполис» в городе собираются строить детский сад на 250 мест и более 700 квартир. Срок реализации - с 2021 по 2024 годы. Поговорили о благоустройстве Центрального парка. Часть средств на его преображение поступит от РУСАЛа. Также деньги будут направлены на ремонт дорог, – отметил Игорь Кобзев.

Напомним, что РУСАЛ построил в Иркутской области три инфекционных корпуса для пациентов с внебольничной пневмонией. Они возведены в Тайшете, Шелехове и Братске. Кроме того, на средства РУСАЛа в Тайшете для будущих работников уже построены четыре дома на 240 квартир, полностью готовых для проживания.