Названы опасные для покупки валюты

Риск есть как у ведущих валют, так и у традиционных валют-убежищ, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Апофеозом конкурентной девальвации стало стремление Дональда Трампа ослабить доллар всеми правдами и неправдами. «В категории резервных валют можно говорить о преобладании мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы, которое может наблюдаться против любой из них. К примеру, консенсус-прогноз инвестбанков в отношении курса EUR/USD предполагает его рост до 1,25 в этом году (сейчас он составляет 1,21)», — указал он.

В сложном положении могут оказаться валюты, традиционно используемые в качестве убежища в период рисков, такие, как японская иена и швейцарский франк.

Если экономика, как надеются многие, начнет активно восстанавливаться, средства из них могут переходить в более рисковые активы. Сложности возможны и у британского фунта, который может на определенное время просесть из-за перспективы введения отрицательных ставок Банком Англии для смягчения неопределенности для финансового сектора из-за Brexit.