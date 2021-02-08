В России упразднили пошлину за регистрацию прав собственности на недвижимость

Ранее пошлина не уплачивалась в случае купли-продажи или дарения, сообщают в Росреестре.

С нового года можно зарегистрировать «ранее возникшее право» бесплатно.

Также начиная с этого года физические лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие чрезвычайной ситуации, а также за государственную регистрацию права собственности на жилые помещения или доли в них, приобретенные ими в связи с реализацией мер социальной поддержки взамен жилых помещений, утраченных ими вследствие такой чрезвычайной ситуации.

Изменения коснулись и юридических лиц, так за государственную регистрацию перехода права собственности на объект недвижимости в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования государственная пошлина уплачивается в размере – 1000 рублей.