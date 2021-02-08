В Иркутске женщина украла у инвалида золотые украшения

Потерпевшую обещали излечить от заболевания, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Сотрудники полиции выяснили, что днем в квартиру потерпевшей постучалась незнакомка. Она сообщила, что на хозяйку квартиры наложена порча и предложила «излечить» ее с помощью ритуала.

В ходе обряда «ведунья» сняла с шеи хозяйки квартиры золотую цепочку с крестиком и положила в кружку с водой, а затем попросила принести соль. Перед уходом, гостья сказала не трогать стакан в течение нескольких часов. После того, как женщина скрылась, потерпевшая проверила емкость и обнаружила, что золотые изделия пропали.

Сыщики отработали возможные пути следования предполагаемой мошенницы и установили личность подозреваемой по записям камер видеонаблюдения. Полученные данные позволили в короткий срок задержать подозреваемую. Ей оказалась 44-летняя женщина, ранее неоднократно привлекавшая к уголовной ответственности за аналогичные преступления. При личном досмотре полицейские изъяли у нее похищенное имущество и вернули украшения законной владелице.