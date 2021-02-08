Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!» пройдёт в Иркутске

Фестиваль пройдет в смешанном формате – дистанционно и очно. Оценивать мастерство участников будут деятели культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока и Улан-Удэ. Почётным гостем фестиваля станет заслуженная артистка России Наталья Бондарчук.

Жюри определит лучших исполнителей в хореографии, театральном творчестве, инструментальном и вокальном исполнительстве. В этом году добавлены две новые номинации - методическое творчество и творческая лаборатория. Кроме конкурсной программы состоятся мастер-классы членов жюри и круглые столы.

К участию в ART-фестивале приглашаются профессиональные любительские творческие коллективы, отдельные исполнители, педагогические работники. Заявки в электронном виде принимаются до 20 февраля на сайте ART-фестиваля https://talant-vivat.ru/ Фестиваль пройдёт с 25 по 28 февраля.

Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!» стал традиционным для Иркутской области. Четвёртый год подряд он собирает творческую молодежь России и зарубежных стран. В 2020 году в фестивале приняло участие 4840 человек. Среди них студенты из Пакистана, Китая, Республик Конго и Мозамбик.