В Иркутске предлагают снести пустующие ветхие деревянные дома

В Иркутске проведут инвентаризацию ветхого и аварийного жилья. Такое поручение дал мэр Руслан Болотов. По его словам пустующие здания, в том числе расселенные деревянные дома, являются пожароопасными объектами.

– Их необходимо сносить. Поручил проработать вопрос, заложить финансирование на эти цели. В те дома, которые являются памятниками архитектуры, необходимо ограничить доступ посторонних лиц, – отметил Руслан Болотов.

Как сообщил представитель МЧС по Иркутской области, с 25 января по 3 февраля наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 37. На объектах транспорта – 11 случаев, выявлен 21 случай горения мусора. Основная причина возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем, а также неисправность электропроводки.

Напомним, что с 25 января по 3 февраля на территории города Иркутска проходил декадник пожарной безопасности. Проведены рейдовые мероприятия по территориям садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.