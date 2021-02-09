Вандал снова разбил стелу «Я люблю Саянск»

Мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором видно, как неизвестный разбивает стелу «Я люблю Саянск» – это не первый акт вандализма, связанный с объектом.

Видеозапись была обнародована вчера. На ней видно, как мужчина кулаком разбивает скульптуру и уходит. После этого неизвестный возвращается и ударяет стелу еще раз.

Инцидент произошел 6 февраля около 02:15.

Напомним, ранее объект был разбит в декабре. Тогда один парень бил скульптуру, второй – делал с ней селфи. Нарушители были установлены, стелу ремонтировали на средства администрации.