Комплекс «Старт» в Иркутске открыли на 5 месяцев позже, чем планировалось

Подрядчик сорвал сроки строительства комплекса «Старт» на улице Баумана в Иркутске, из-за этого ФОК открыли на 5 месяцев позже, чем планировалось, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Объект должен был открыться 1 сентября 2020 года, однако сделать это удалось только в феврале 2021-го.

Общая стоимость учреждения составила более 71 миллиона рублей. Деньги в равных долях были выделены из областного и местного бюджетов.

ФОК предназначен для занятий баскетболом и воркаутом, там есть тренажерный зал. Посещать объект могут люди с ограниченными возможностями здоровья.