«Бурятия – больше, чем Байкал». Сбербанк рассказал о продвижении бренда на конференции по туризму

7 февраля в Правительстве Республики Бурятия состоялась конференция, посвященная вопросам развития межрегионального туризма в России «Внутренний туризм – новые возможности». В мероприятии приняли участие Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, Первый заместитель Губернатора Иркутской области Константин Зайцев, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, министр туризма Республики Бурятии Мария Бадмацыренова, руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка Наталья Волощенко, а также – представители сферы туризма Бурятии, Свердловской области, г.г. Санкт-Петербург, Екатеринбург, туроператоры отрасли.

Участники конференции «Внутренний туризм – новые возможности» выступили с докладами по темам потенциала развития туризма в регионах России, обсудили открытие зимней чартерной программы в Бурятию, перспективы и возможности внутреннего туризма, проблемы отрасли и меры поддержки.

Директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка Наталья Волощенко, в своём докладе рассказала о продвижении бренда «Бурятия – больше, чем Байкал» и результатах специальной чартерной авиапрограммы, запущенной летом 2020 года в Бурятии.

Наталья Волощенко, Директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка:

«По данным СберАналитики за последние три года, как в Бурятии, так и в Иркутской области, отмечается увеличение количества туристических визитов. Пик роста турпотока выпадает на классический летний сезон – август, сентябрь. В 2020 году эти показатели были намного выше из-за запущенных чартерных рейсов. Мы призываем всех встраиваться в развитие данного проекта, и видим в нем большое будущее, потому что по опросам туристы уже голосуют и выбирают регион Байкала для посещения».

На конференции состоялось подписание Протокола о намерениях между Федеральным агентством по туризму, Правительством Иркутской области и Правительством Республики Бурятия в сфере сотрудничества по развитию межрегионального туризма в регионе Байкал. Такое сотрудничество расширяет возможности продвижения и реализации качественных туристических маршрутов и предложений по отдыху на Байкале, способствует повышению уровня сервиса и гостеприимства на байкальских территориях.

Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму:

«Мы обсудили с представителями Республики Бурятия и Иркутской области вопросы развития байкальских территорий и сошлись во мнении, что Байкал – единое туристическое пространство. Особенности Иркутской области и Бурятии дают туристам совершенно уникальные впечатления. Задача Ростуризма, чтобы все меры поддержки работали на благо развития экономики обоих регионов, и в конечном итоге давали бы мультипликативный эффект, максимизировали турпотоки и экономический потенциал, чтобы Байкал стал курортом мирового уровня, но при этом сохранилась уникальность природы».